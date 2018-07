Ciclista investito in Via Magenta, è morto

E’ deceduto l’uomo, 81 anni, investito nel pomeriggio di oggi (lunedì 30 luglio), intorno alle 16, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.

L’incidente è avvenuto in Via Magenta, all’altezza del civico 52 e le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Sul posto è intervenuto il 118 con l’ambulanza e l’auto-medica, l’anziano è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Circolo di Varese ma per lui non c’è stato nulla da fare.

L’uomo alla guida del mezzo pesante, 46 anni, è stato soccorso in codice verde.

Sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per i rilievi di rito. Ancora da capire la dinamica dell’incidente.