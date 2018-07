Cicloscalata Rancio – Brinzio, pedalare fa bene

Terza prova domenica 15 luglio per la Ciclovarese Challenge Cicloscalate.

Questa manifestazione non agonistica che abbina il piacere di pedalare ad un scopo benefico in questa occasione vedrà in cabina di regia l’associazione Alice Onlus, che si occupa della lotta contro l’ictus cerebrale, supportata dal punto di vista tecnico da Newsciclismo.com e Funtos Bike.

Si tratta della quarta edizione della cicloscalata da Rancio Valcuvia a Brinzio, su una delle salite più belle e suggestive dell’alto varesotto.

I volontari di Alice onlus, associazione alla quale andranno i proventi dell’evento, hanno curato tutto nei minimi dettagli e sono pronti ad accogliere pedalatori e podisti che vorranno affrontare la sfida contro se stessi.

A tutti i partecipanti verrà consegnato un pacco gara, mentre ci sarà un riconoscimento particolare per il gruppo più numeroso.

Il programma prevede il ritrovo e la partenza dalle ore 8.30 alle ore 11.30 di domenica 15 luglio a Rancio Valcuvia ( bivio per Masciago Primo) e il tracciato di poco più di cinque chilometri, ad andatura libera, fino a Brinzio.