Cinema all’aperto, si inizia con “Come un gatto in tangenziale”

Stasera a partire dalle ore 21.30 presso il Parco a Lago avrà inizio la rassegna del cinema all’aperto che tanto appassiona adulti e bambini; il primo film sarà “Come un gatto in tangenziale” interpretato da Paola Cortellesi e Antonio Albanese.

Il cinema permette di sognare ad occhi aperti, di soddisfare desideri, di identificarci con i personaggi, proiettare i nostri vissuti inconsci, creare effetti catartici e suggestivi: nella splendida cornice del parco questo aspetto si amplifica, grazie al meraviglioso contesto naturale in cui si svolge.

“Sono soddisfatta perché anche quest’anno abbiamo proposto un bel cartellone per il cinema all’aperto, una rassegna a ingresso gratuito fortemente desiderata da tutti coloro che vivono la nostra città durante il periodo estivo, sia luinesi che turisti. – commenta il Consigliere con Delega al Turismo Laura Frulli. Questa sera vi attendiamo tutti…Non dimenticate una copertina”.

In caso di pioggia la serata verrà proposta in data 16 agosto