Cinema per bambini al palazzo comunale di Besozzo

Cinema sotto le stelle questa sera al Palazzo comunale di Besozzo che ospiterà nel suo giardino la proiezione di “Coco” ultimo capolavoro della Pixar, già vincitore di due premi Oscar e un Golden Globe. Un’avventura travolgente tra il mondo dei vivi e quello dei morti, guidata da una grande passione: l’amore per la musica, che porta il piccolo protagonista, e chiunque lo incontri a stravolgere le tradizioni.

L’animazione dedicata a grandi e piccini sarà proiettata questa sera lunedì 16 luglio nella sede del Palazzo comunale di Besozzo alle ore 21.30 (in caso di pioggia la proiezione avverrà comunque, ma sotto il porticato del municipio)

L’ingresso alla proiezione costa 6euro, ridotto 4,50 euro. 3 euro per soci e bambini e ragazzi under 25. L’iniziativa fa parte nel calendario di “Esterno Notte”, la rassegna di cinema all’aperto proposta anche quest’anno dall’associazione Filmstudio90 in collaborazione con una serie di amministrazioni comunali.

Il film Coco sarà riproposto in replica domenica 5 agosto al Parco Butti di Viggiù allo ore 21.15 (nel salone della Soms di piazza Artisti in caso di pioggia).