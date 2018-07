“Cinema in… Viaggio” sotto le stelle

Un’occasione per vedere e rivedere alcuni dei più famosi film d’autore sotto le stelle ad Angera. La nuova edizione della rassegna “Cinema in… Viaggio” è promossa dal Comune in collaborazione con la Biblioteca Comunale e l’Associazione Comitato Genitori e prevede la proiezione di sei film all’aperto in alcune delle zone più suggestive della città (inizio ore 21.30).

Per gli spettatori l’ingresso sarà libero e gratuito. Il primo appuntamento è in programma questa sera, giovedì 5 luglio: nel cortile della biblioteca sarà proiettato “Lost in translation” di Sofia Coppola.

Il giorno 26 luglio sul lungolago (vicino all’ufficio turistico) sarà la volta della brillante commedia “Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese. Giovedì 9 agosto nel giardino del centro socio ricreativo Mons. Adamo Grossi una vera chicca, “Guida galattica per autostoppisti” di Garth Jennings.

Il 16 agosto sarà invece proiettato, nella piazzatta della ex Sama, “I love radio rock” di Richard Curtis.

Giovedì 23 agosto, nel cortile delle scuole, un grandissimo classico del grande schermo “E.T. l’extraterrestre” di Steven Spielberg.

Gli appuntamenti si concluderanno venerdì 14 settembre sempre alle scuole, con il film di animazione “Sing” di Garth Jennings.

In caso di maltempo le proiezioni saranno spostate all’interno della biblioteca. «Questo progetto rientra tra le attività di valorizzazione proposte dalla biblioteca comunale sul tema Voci, lingue e linguaggi tra i libri, realizzato anche in collaborazione con l’Associazione Comitato Genitori – spiega l’assessore comunale alla cultura Valeria Baietti – Cortili, giardini e piazze ospiteranno sei proiezioni adatte a pubblici differenti, di

generi che spaziano dal musical di animazione alla commedia sentimentale, con una particolare

attenzione alla tematica del linguaggio in tutte le sue forme».