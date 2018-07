I cinque varesini remano verso gli Europei

I cinque atleti varesini – un uomo e quattro donne – inseriti nel cosiddetto “Gruppo Olimpico” che rappresenta di fatto l’elite della nazionali di canottaggio, proseguiranno in maglia azzurra il proprio 2018 con gli impegni che li porteranno a Glasgow, sede dei Campionati Europei di diverse discipline sportive.

La nazionale è, tra l’altro, di nuovo in ritiro a Varese fino al 4 luglio, giorno in cui è previsto il trasferimento a Livigno per un collegiale in altura. In quella sede il dt Franco Cattaneo e i suoi collaboratori disegneranno gli equipaggi da schierare nella città scozzese tra il 2 e il 5 agosto prossimi, barche su cui potrebbero esserci di nuovo alcuni dei nostri atleti.

L’elenco è noto: nel settore maschile c’è il peso leggero Andrea Micheletti, ora in forza alle Fiamme Oro, in quello femminile troviamo Sara Bertolasi (Canottieri Milano) e le tre atlete della Canottieri Gavirate: Ilaria Broggini, Veronica Calabrese e Federica Cesarini, con quest’ultima che appartiene anche alle Fiamme Oro. I cinque atleti nostrani hanno disputato la tappa di Coppa del Mondo di Linz ottenendo un bottino notevole: oro per Cesarini e Micheletti, argento per Bertolasi, finale (e 5° posto) per Broggini e Calabrese.

Ora per tutti c’è la possibilità di esprimersi a un livello “intermedio”, quello degli Europei, comunque molto interessante.