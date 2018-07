Cislago, oggi il apre il cantiere per il centro sportivo realizzato da Pedemontana

È una giornata storica per Cislago: oggi partieranno i lavori per la realizzazione del nuovo centro sportivo a compensazione della Pedemontana. Oggi quando il sindaco Gian Luigi Cartabia firmerà la consegna del cantiere, alle 14,30 in Municipio, si concluderà una vicenda che dura da oltre 10 anni.

Il passaggio e il cantiere della Pedemontana è stato particolarmente impattante per il comune che ha dovuto rinunciare la proprio storico centro sportivo casa della società Cistellum (nella foto: il vecchio impianto).

Il centro sportivo che avrebbe dovuto essere realizzato come opera compensativa è rimasto sulla carta, al punto che l’ex sindaco Luciano Biscella aveva deciso di chiedere un risarcimento danni ad Autostrada Pedemontana Lombarda e a Regione Lombardia. Diversa la strada scelta dal primo cittadino Gian Luigi Cartabia che appena nominato ha avviato una nuova trattativa con l’allora presidente di Autostrada Pedemontana Lombarda, l’ex ministro Antonio Di Pietro. Ha ottenuto il centro sportivo fosse realizzato in due lotti e anche le altre opere compensative.

È stato necessario un lungo impegno, sul fronte burocratico, ma il primo cittadino ha portato a casa un punto importante del suo programma e la risoluzione di un annoso problema.