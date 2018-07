Claudio Ventimiglia alla guida dei Comuni di Malpensa

Claudio Ventimiglia, sindaco di Golasecca, ha assunto la presidenza del Cuv, il consorzio dei Comuni intorno a Malpensa. Nella rotazione semestrale – che segue l’ordine alfabetico dei Comuni – dopo Ferno tocca infatti appunto alla piccola comunità di Golasecca.

O meglio: al sindaco che rappresenta Golasecca, appunto. «Malpensa non è un mostro, è una realtà e come tale va affrontata» esordisce Ventimiglia. Che tocca subito la questione centrale di quest’ultimo periodo: «Le problematiche inerenti al non rispetto delle rotte – il non rispetto delle regole – vanno segnalate agli uffici preposti in modo energico e puntuale. Come ha sempre fatto il Cuv».

La questione delle rotte è stata appena riproposta in modo forte dal Cuv con una lettera agli enti responsabili della navigazione e della sicurezza, vale a dire Enav e Enac. «Ciò che preme a noi amministratori è la salute e la tranquillità delle comunità che vivono, insieme a noi, nell’intorno aeroportuale». Ventimiglia – come già detto dai sindaci riuniti – è convinto che «con alcuni accorgimenti» i problemi di convivenza tra scalo e territorio «se non si possono risolvere, si possono ridimensionare». E anzi: «anche gli enti aeroportuali se ne gioverebbero», in termini di immagine.

L’impegno del neopresidente del Cuv è dunque «fare il punto della situazione» quanto prima. Da Ventimiglia arriva anche il ringraziamento al presidente uscente Filippo Gesualdi, sindaco di Ferno, e a tutti gli altri sindaci, «uomini e donne di indiscusse doti di umanità e responsabilità».