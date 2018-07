Per i clienti intesa la tabaccheria diventa bancomat

«Prelevare contanti è ancora più semplice e vicino a te: 15mila tabaccherie convenzionate Banca 5 sono a tua disposizione. A costo zero». Lo spot pubblicitario sull’homepage del sito di Banca Intesa parla di «Banca5, la banca a portata di mano». In effetti 15mila tabaccherie aderenti rendono la rete di Intesa molto capillare. Per facilitare la vita al cliente la banca ha realizzato un’app e inserito sul suo portale una funzione dedicata alla ricerca del tabaccaio. È sufficiente inserire il codice postale per generare una mappa con tutte le tabaccherie convenzionate e con i tipi di operazioni possibili.

I clienti di Intesa Sanpaolo potranno prelevare fino a 150 euro al giorno con carte di debito del circuito Maestro, Visa electron, Visa e Mastercard. Il cliente dovrà esibire anche la tessera nazionale sanitaria per la registrazione del codice fiscale. I prelievi non prevedono alcun costo fino al 31 dicembre del 2019.

COME SI PRELEVA

Esibire il codice fiscale nelle tabaccherie convenzionate Banca 5, scegliere l’importo da prelevare, inserisci nel POS la carta, digitare il PIN e conferma. Ritirare i contanti e lo scontrino che certifica l’operazione. L’archivio digitale delle ricevute dei prelievi sarà accessibile da app e dal sito di Banca 5