Cna: nel futuro di Varese c’è il turismo sostenibile

«È nel turismo sostenibile che possono nascere nuove startup». Luca Mambretti, presidente di Cna Varese- Ticino Olona, intravede questa possibilità per l’economia del Varesotto. In effetti, la provincia di Varese, terra di laghi e montagne, ha tutte le caratteristiche ambientali per sviluppare un circuito di turismo sostenibile, soprattutto nel nord della provincia. È quella infatti la linea di rottura con la “Città infinita” fatta di capannoni e laboratori che corre lungo l’asse pedemontano, cuore pulsante del manifatturiero lombardo. «Recentemente Cna Lombardia – continua Mambretti – ha aderito al progetto che prevede il restauro del cantiere storico Riva al lago di Laglio per la realizzazione di un centro ricerche per la nautica e il design e di un museo permanente per il concept, imbarcazione per turismo sostenibile». (nella foto alcuni tifosi durante la coppa del mondo di canottaggio)

Il Comune di Cazzago Brabbia, sul lago di Varese, ha inaugurato la prima colonnina per la ricarica elettrica delle imbarcazioni. Un segnale importante in una società che spinge verso una diversa concezione nel rapporto tra cittadino e ambiente, su cui una nuova generazione di imprenditori potrebbe decidere di investire. Anche la Camera di Commercio attraverso la Varese Sport Commission sta spingendo molto sugli eventi sportivi con ricadute turistiche, facendo leva su un territorio accogliente, facilmente raggiungibile e adatto alla pratica sportiva.

Un esempio sono state le due recenti (e non solo) coppe del mondo di canottaggio che hanno portato sul territorio migliaia di persone provenienti da ogni angolo della terra. Un’azione di marketing territoriale ben riuscita, grazie anche a una solida tradizione remiera. «Non si tratta di negare una vocazione industriale che esiste ed è importante – conclude Mambretti – ma di guardare al territorio con uno sguardo diverso, cioè come luogo dove non si producono solo beni e servizi, ma dove si vive, si stabiliscono relazioni e si ricerca il benessere».