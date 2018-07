Coca e marijuana, 7 giovani segnalati

Nell’ultimo fine settimana i Carabinieri della compagnia di Varese hanno intensificato il controllo del territorio con più pattuglie presenti nelle fasce serali e notturne, nei comuni di Varese, Malnate e Azzate, al fine di garantire una maggiore sicurezza reale e percepita dei cittadini.

Sono stati segnalati alla locale prefettura 7 giovani ventenni in quanto sottoposti a perquisizione personale, sono stati sorpresi in possesso di marijuana e cocaina per uso personale