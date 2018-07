Coca e soldi, condannato a un anno

È stato condannato questa mattina, martedì, a un anno di carcere N.I., 26 anni di origini albanesi e residente a Varese, per droga.



Il giovane era stato fermato dai carabinieri a bordo della sua 500 Abarth in via Ottorino Rossi in compagnia di tre altre persone.

Quando l’uomo è sceso dall’auto per andare in una stradina sterrata i carabinieri, che lo stavano pedinando, sono entrati in azione e alla vista dei militari il giovane ha fatto cadere a terra otto involucri contenenti cocaina per il peso di poco più di 4 grammi.

Nella tasca dei pantaloni l’uomo aveva 260 euro e in auto sono stati trovati tre smartphone e una patente di guida falsa, in quanto l’uomo aveva perso il documento vero per via di guida in stato di ebbrezza.