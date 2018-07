Cocaina tra il bar e casa, “beccati” due spacciatori

Nella serata di ieri 24 luglio, nell’ambito di mirati controlli antidroga predisposti dalla Polizia di Stato, gli uomini del Commissariato di Gallarate hanno sequestrato 44 grammi di cocaina già suddivisi in dosi e denunciato due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

All’individuazione degli spacciatori si è giunti dopo aver notato un insolito andirivieni tra un bar e una vicina abitazione nei pressi di via Buonarroti, appena ai margini del centro città. In particolare gli acquirenti sostavano nel bar come se fossero normali clienti per poi raggiungere l’appartamento in questione, dove avveniva la cessione della droga.

I poliziotti quindi sono entrati in azione e hanno trovato – all’interno di un vaso di vetro custodito nel ripostiglio dell’appartamento – la cocaina e la somma contante di oltre duemila euro.

I.A., cittadino albanese, e B.S., italiano, entrambi cinquantenni pregiudicati, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio per rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.