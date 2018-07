Code a Zenna il sindaco: “Modificheremo i tempi di attesa”

«Ci siamo recati stamane sul posto con il responsabile del cantiere per modificare i tempi di attesa nelle fasce orarie dei frontalieri.

Speriamo di poter verificare qualche miglioramento già da stasera».

Così il sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca Fabio Passera in merito ai problemi di traffico lamentati da alcuni lettori nella giornata di oggi e registrati da Varesenews.

«Nei primi giorni di settimana prossima i lavori si sposteranno per una decina di giorni su una strada interna a Pino e quindi non interesseranno la Statale. Poi ci saranno altri due interventi ancora sul sedime della SS394 ma con distanze molto più contenute e quindi si possono immaginare tempi di attesa assai minori. Ora stiamo vivendo a fase più delicata di questi lavori. Ci spiace per gli indubbi disagi, ma si tratta di un intervento inderogabile tenuto conto dell’importanza dei lavori.».

«Chiediamo davvero qualche giorno di pazienza. Progressivamente il tratto interessato da semaforo si ridurrà e con esso i tempi di attesa».