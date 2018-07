Codici Coupon: la startup Promocodi entra nel mercato italiano

E’ ormai riconosciuto che il mercato dei codici sconto in Italia è diventato un vero ring di scontro tra competitors internazionali e nel 2018 l’ ecommerce è cresciuto ben al di sopra delle aspettative anche alla luce di una maggiore flessibilità dei negozi italiani e una predisposizione alla vendita tramite web.

In ogni caso l’ e-commerce in Italia è ancora al di sotto delle potenzialità, per numero di utenti che acquistano online e anche per la logistica del nostro paese che risente delle difficoltà di spedizione nelle isole (Sardegna e Sicilia) e delle tempistiche di invio dal Nord al Sud Italia.

Uno studio di Divergent Ltd, l’ azienda bulgara fondatrice del portale www.promocodi.com ha evidenziato come nell’Est Europa, ad esempio in paesi come Romania e Bulgaria, le spedizioni tramite corriere avvengono in maniera semplice e veloce con consegne anche in 1 giorno lavorativo. Le percentuali di resi nell’Est Europa sono il 50% in meno che nell’Europa Occidentale, questo dimostra una maggiore attenzione dell’ utente nell’acquisto online.

Divergent, leader nel mercato dei codici promozionali in tutto l’Est Europa con una stabile organizzazione in Bulgaria, Romania, Ungheria, Slovenia e Croazia ha da poco lanciato la sua attività anche in Italia nella pagina dedicata di Promocodi Italia.

In questo portale sono offerti tutti i codici coupon per i siti italiani di e-commerce più visitati come Groupon, Amazon, eBay, Lenovo, Expedia, Zalando, Ikea, Vodafone, Farmacia Loreto, Terranova, Hp Store.

La varietà di offerte proposte in ogni settore merceologico rende l’ idea dell’ utilità dei codici promozionali, come strumento di acquisto per risparmiare online.

Ad esempio se siete alla ricerca di deals potete trovare offerte speciali su Groupon Italia, se volete prenotare un viaggio ad un prezzo molto basso Expedia e Booking.com sono i portali più apprezzati, se avete bisogno della migliore elettronica al prezzo più basso la scelta non può non cadere su Lenovo, Hp Store e il re dell’ e-commerce Amazon.

La startup Promocodi dopo il successo ottenuto in Romania e in Bulgaria dove è leader del mercato, intende dunque investire in Italia dove la concorrenza è agguerrita ma la filosofia di marketing del CEO Cristiano Tozzi è davvero ambiziosa e le idee sono chiarissime.

Abbiamo una struttura snella e gestibile” – afferma Tozzi – “e nel corso degli anni abbiamo accumulato un’esperienza notevole. Sappiamo cosa cerca l’utente, ovvero offerte valide e sconti certi per risparmiare subito denaro e tempo sull’ acquisto. Abbiamo anche dichiarato guerra ai siti spam di codici sconto e abbiamo creato una struttura di dieci dipendenti che aggiornano continuamente i vari siti. Come nel settore dell’ informazione e delle fake news, anche nel nostro mercato ci sono siti che monopolizzano l’offerta con i fake coupons e promozioni truffa. Il nostro scopo è di rendere l’utilizzo di questo strumento trasparente, anche per migliorare l’esperienza degli utenti nei motori di ricerca”.