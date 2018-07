Colazione in fattoria per la Festa nazionale svizzera

Pane, formaggio e marmellata preparata in casa, sul buffet del brunch del 1° agosto troverete tutto quello che fa parte di una vera colazione svizzera.

Per la 22esima volta più di 350 famiglie contadine aprono le porte delle loro fattorie e invitano a cominciare la giornata della Festa nazionale gustando squisiti prodotti regionali. Per chi è interessato a partecipare a questa iniziativa il buffet sarà a disposizione dalle 9.00 alle 13.00, ad un prezzo compreso tra 20.- CHF e 35.- CHF (Il numero dei posti disponibili è limitato, l’iscrizione è obbligatoria).

Oltre al grandioso buffet, il brunch del 1° agosto è anche un’occasione per conoscere le aziende agricole elvetiche in compagnia delle famiglie contadine. Un evento pensato anche per i più piccoli: durante la giornata i bambini avranno modo di scoprire da dove provengono tutte le delizie che hanno avuto modo di gustare durante la loro colazione.