Colori, sport e divertimento: una Traversata dei Leoni da ricordare

Una Traversata dei Leoni da ricordare.

Tanto colore e tanta voglia di partecipare all’ottava edizione della traversata a nuoto del lago di Monate, organizzata dagli Hic Sunt Leones, associazione sportiva varesina.

«Grazie all’indispensabile supporto delle istituzioni, che hanno voluto essere con noi domenica 28 luglio (il sindaco di Travedona Monate Andrea Colombo durante le premiazioni del mattino e Antonio Franzi in rappresentanza della Camera di Commercio Varese, durante quelle del pomeriggio) e, ovviamente, degli sponsor, a partire dal main sponsor varesino Binetti e Forlani srl, e a Tucano srl, Techincal Partner, che insieme a tante altre aziende rendono possibile la manifestazione, siamo riusciti a coniugare nuoto in acque libere di alto livello con partecipazioni dettate dal più genuino spirito sportivo e amatoriale», commentano gli organizzatori.

Il Giro del Leone, l’impegnativo perimetro del lago di più di 7 km, introdotto l’anno scorso, si va affiancando alla traversata Classic, di 2,4 km, come un appuntamento ormai imperdibile per appassionati di tutte le età e categorie speciali, come le coppie Thelma & Louise, Bo & Luke, Bonnie & Clyde, Banda Bassotti (squadra con 5 migliori tempi), Licaoni (squadra più numerosa), Calimero, Tigrotto, Leone Saggio e così via.

«Il privilegio di poter organizzare eventi di questo tipo per il puro piacere di divertirsi facendo divertire ieri si è percepito soprattutto dalle emozioni vissute dalle centinaia di persone accorse, complice una giornata di sole da incorniciare – proseguono gli Hic -. Chiudere la giornata sulle note squisitamente rock di Radio Lupo Solitario dopo avere premiato i goliardici partecipanti alla Hic Swim Beer, la staffetta “con le bollicine” che è stata l’acclamata novità di quest’anno, è stata la ciliegina sulla torta».

Fra i 123 nuotatori che hanno affrontato la gara di 7,7 chilometri ha vinto Fabio Riganti davanti a Luca Casagranda, mentre tra le donne Elisa Cattaneo ha superato Lara Gherardini. Lorenzo Caiazza ha poi vinto la 2,4 km cui hanno partecipato 320 atleti, davanti a Luca e Alessandro Casagranda. Fra le donne ha vinto ancora Elisa Cattaneo (terza assoluta), davanti a Daniela Sabatini e Patrizia Borio.

Le foto ufficiali di Mattia Martegani e Serena Zaetta e le classifiche sono sul sito ufficiale degli Hic Sunt Leones e sulla pagina Facebook del gruppo sportivo