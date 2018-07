Colpo in pizzeria, i ladri rubano 20 chili di salumi

Quel che han trovato han preso. Passi per gli spiccioli della cassa e per il televisore.

«Ma i 20 chili di salumi no, quello proprio non me lo sarei mai aspettato».



A parlare è Alessandro Colombini, il mago delle pizzette del “Level Up” di via Marconi a Gavirate, che ha da tre anni il suo locale quasi di fronte all’oratorio e a pochissima distanza dalla caserma dei carabinieri, a Gavirate.

Nonostante questo i ladri sfacciati hanno agito poco dopo la mezzanotte rompendo un vetri, entrando nell’esercizio e portando via circa 150 euro in contanti, e un televisore Telesystem 40 pollici “Full HD”.

Poi, non paghi, hanno pure rubato salame piccante, prosciutto, pancetta e quant’altro serve per diavole, capricciose e quant’altro.

Forse è proprio questo che ha lasciato l’amaro in bocca al giovane imprenditore: «Non me lo sarei mai aspettato, anche perché è la prima volta che succede».

La voce si è sparsa velocemente in paese, e il pizzaiolo ha ricevuto soprattutto sui social la solidarietà dei tanti clienti affezionati.

Ora Alessandro sporgerà denuncia ai carabinieri e metterà l’allarme. Così, almeno i prosciutti potranno dormire sonni tranquilli.