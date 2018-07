Colpo di spugna del Governo sui vertici di Ferrovie dello Stato

«Ho appena firmato la decadenza dell’intero Cda di FS per chiudere con il passato. Siamo il governo del cambiamento e pensiamo che non esista attività industriale, soprattutto se prodotta al servizio dei cittadini, che non abbia un risvolto etico. Ora la barra si sposta sui treni regionali e sui pendolari in termini di sicurezza e di qualità dei loro spostamenti. E in tutto questo la “cura del ferro” ha un ruolo fondamentale».

Con questo post su Facebook il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha annunciato di avere fatto decadere l’intero consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato, compreso l’amministratore delegato Renato Mazzoncini.

Tra i punti di divergenza tra il governo e l’attuale cda c’era in particolare la fusione tra Anas e Ferrovie dello Stato, considerato – come ha sostenuto il vicepremier Di Maio – un’operazione sbagliata.

Ma a pesare sulla decisione sembra sia stata anche la posizione del Cda di Ferrovie dello Stato in merito alla decadenza di Mazzoncini dopo che l’11 giugno scorso l’ad era stato rinviato a giudizio per truffa nell’inchiesta sui contributi pubblici ricevuti da Umbria Mobilità, che sarebbe poi stata acquisita dalla Busitalia di cui lo stesso Mazzoncini era amministratore delegato. Il cda, chiamato a pronunciarsi in base allo statuto del gruppo, si era espresso contro la decadenza e per la sua permanenza in carica.

Il documento di revoca chiede “la convocazione d’urgenza dell’assemblea dei soci per il rinnovo dell’Organo di Amministrazione ovvero di assicurare i presupposti per lo svolgimento di un’assemblea in forma totalitaria da tenersi entro il 31 luglio prossimo”.