A Comerio torna la Sagra della Porchetta

Tre giorni di festa per celebrare sua maestà “la porchetta”.

Venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 luglio appuntamento da non perdere a Comerio con l’annuale e imperdibile appuntamento con la Sagra della Porchetta: cene, pranzi e serate danzanti alla terrazza belvedere e nel salone polivalente del Comune di Comerio.

La Pro Loco di Comerio, organizzatrice dell’evento, propone invitanti menù per tutte e tre le sere, con la porchetta protagonista assoluta, ma anche tanti altri piatti squisiti (lasagne, trofie, tortiglioni, risotto salsiccia, birra e rosmarino e tanto altro), birra e vino d’ordinanza e i dolci della Pasticceria Colombo per chiudere in bellezza.

Menu sagra porchetta 2018