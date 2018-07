Commissione notturna e scaramucce. La campagna elettorale è già iniziata

Mancano a spanne almeno dieci mesi alle prossime elezioni amministrative – la data non si sa ancora, ovviamente – di Malnate, ma l’aria in città si sta già scaldando tra commissioni convocate in piena notte e risposte taglienti da parte della maggioranza.

Il tema biblioteca sembra quindi solo essere solo un antipasto di quello che potrebbe essere il clima politico cittadino.

Massimo Pavesi, all’opposizione e capogruppo in consiglio comunale, ha convocato alle 3 di notte la commissione bilancio.

La commissione si è svolta regolarmente, terminando all’alba, ma la maggioranza ha risposto a tono, con un comunicato stampa nel quale si preannuncia la scissione del Partito Democratico in tre piccole parti.

Questo il comunicato della maggioranza:

Il 31 luglio è il termine stabilito dalla Legge per l’approvazione del Documento unico di programmazione e la variazione del piano delle opere pubbliche da parte dei Comuni. A tal fine la maggioranza, che non ha mai mancato di valutare le esigenze delle opposizioni, aveva espresso al Presidente del Consiglio la volontà di fissare una seduta il 26 luglio mentre le opposizioni hanno chiesto di anticipare al 20 luglio per una possibile loro assenza peraltro colpevole, come ammesso dallo stesso Consigliere Damiani durante la seduta del Consiglio Comunale del 20 luglio. La maggioranza, non per dimostrare i muscoli ma avendo la responsabilità di garantire il numero legale e l’assunzione degli atti nonché il dovere di fornire l’opportuna informativa relativa alle decisioni assunte al Consiglio comunale, ha ritenuto di confermare la data del 26 luglio. I gruppi di opposizione, indispettiti da tale determinazione, hanno provocatoriamente e ingiustificatamente, tramite il consigliere Pavesi, convocato la commissione Bilancio, che doveva compiere l’istruttoria, alle tre del mattino del 19 luglio, sperando di non far raggiungere il numero legale e quindi mettendo a serio rischio la possibilità di deliberare nei termini prescritti, compiendo quindi un “atto di forza”. Peraltro, così facendo, hanno costretto anche i dipendenti comunali, il cui contratto non prevede il lavoro notturno a presenziare all’adunanza. I consiglieri di maggioranza hanno preso regolarmente parte alla commissione. In sede di conferenza dei capigruppo del 18 luglio, i gruppi di opposizione avevano però paventato di bloccare le attività dell’organo consiliare non partecipando alle future commissioni qualora non si fosse anticipata la data del Consiglio, questo perché il Regolamento prevede che per la validità delle sedute sia necessaria la presenza della metà dei consiglieri e la metà dei gruppi consigliari. Responsabilmente il gruppo di maggioranza, ha consentito una convocazione di urgenza del consiglio comunale in data 20 luglio e questo per permettere di assumere deliberazioni importanti per il nostro comune e senza le quali avremmo rischiato di non poter spendere una somma considerevole pari a circa 700.000 euro, ma evidentemente per l’opposizione vale la logica del tanto peggio tanto meglio. Approfittando oltremisura di alcune norme del Regolamento del Consiglio comunale quindi, pensate a suo tempo certamente per tutelare le opposizioni, queste hanno messo in pericolo, utilizzando strumentalmente le istituzioni, il regolare svolgimento del Consiglio comunale e quindi “anche l’espletarsi della volontà popolare che con il voto ha decretato chi fossero coloro che hanno il compito di amministrare e coloro che hanno il compito di controllo” queste le parole del Vice Sindaco Manini. Questa maggioranza, che lo ribadiamo, per responsabilità e senso civico, non ha fatto mancare la sua presenza consentendo alle istituzioni di operare correttamente, non consentirà oltre alcun tipo di comportamento che miri alla paralisi dei lavori. Esigenza questa espressa anche dallo stesso Vice Sindaco. Non possiamo consentire giochi con le istituzioni, giochi, che tra l’altro, si vorrebbero far passare come fine strategia. Per questo motivo e cioè garantire le istituzioni e il loro funzionamento, l’intero gruppo di maggioranza ha deciso di costituire due ulteriori gruppi denominati “Democratici per Malnate” e “Malnate democratica”. Le elezioni non sono lontane e in quel contesto il confronto sarà probabilmente aspro ma fin da ora garantiremo, come nel passato, il rispetto delle istituzioni presentando il nostro programma senza delegittimare o denigrare alcuno.

Il Gruppo di maggioranza in Consiglio Comunale di Malnate.