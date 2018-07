Completato il campo da basket ai Ronchi

È stato completato, con la tracciatura delle linee, il campo da basket all’aperto realizzato nel parchetto di via delle Rose, ai Ronchi di Gallarate.

Proposto nell’ambito del Bilancio Partecipato del 2016 (seconda e ultima edizione di questo strumento, poi superato), il progetto aveva raccolto un gran numero di consensi ed era stato dunque finanziato.

Successivamente l’intervento era stato spostato dall’originale collocazione prevista in centro – il parchetto di via Bottini – al verde quartiere di Ronchi, appunto nell’area verde accessibile da via delle Rose e da via Solferino. Nel pomeriggio di lunedì 9 luglio gli ultimi ritocchi, con la tracciatura delle linee del campo.