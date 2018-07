Come comprare le scarpe da calcio più adatte alle proprie esigenze

L’equipaggiamento tecnico per un calciatore risulta essere assolutamente fondamentale, poiché elemento in grado di condizionare, in positivo o in negativo, le prestazioni dello stesso. Col passare degli anni, le maggiori aziende del settore sportivo propongono sempre più nuovi modelli, con design accattivanti ed innovazioni continue. Questa troppa abbondanza può però causare la confusione del cliente, che potrebbe acquistare un articolo poco adatto alle sue esigenze. Con questa guida all’acquisto per le scarpe da calcio però, forse sarà più facile non cadere in errore. Di seguito si riportano i consigli più importanti a riguardo.

Dal budget alla suola, passando per il design: come acquistare le giuste scarpe da calcio

Anzitutto, esistono svariate tipologie di suola, con diversi numeri, tipi di tacchetti e struttura differente. A seconda quindi del terreno di gioco su cui si dovrebbero utilizzare (sintetico, erba naturale, indoor, cemento, etc…) esiste un modello differente di scarpe. Si immagini di dover giocare con delle scarpe da calcio con tacchetti alti e duri su un campo cementato, o anche, su un terreno ghiacciato con tacchetti bassi che non danno la giusta aderenza: ci sarebbe anche un maggiore rischio di infortuni, oltre che di impraticabilità tecnica. Anche il look è un aspetto di cui tenere conto per l’acquisto. Bisogna utilizzare delle calzature che corrispondano ai propri gusti. Indossare scarpe da calcio troppe classiche o troppo vivaci potrebbe non fare sentire a proprio agio il giocatore, portando quindi ad un senso di imbarazzo. E “distrazione” è uguale a “brutte prestazioni”. Pure il budget è un elemento di cui tenere conto nel momento dell’acquisto. Il negoziante tende sempre ad invogliare il cliente a prendere un modello più costoso: desistere e non andare oltre quanto pattuito è cosa giusta. Non per forza scarpe da calcio più costose saranno migliori.

I marchi, l’età ed il materiale: scegliere con criterio le proprie scarpe da calcio

Uno degli errori più comuni che si commettono quando si acquistano scarpe da calcio è senza dubbio quello di prendere una taglia in più rispetto alla propria, soprattutto se si è ancora in fase di “sviluppo fisico”. Questo perché la speranza è che, in caso di crescita, gli scarpini possano ancora essere utilizzati a lungo termine. La verità è che indossare scarpe con una taglia in più non garantisce la massima comodità quando bisognerà scattare, tirare o correre. Altro sbaglio è quello di affidarsi troppo alle pubblicità: questo porta il consumatore a focalizzarsi, in tema di acquisto, solo su quei marchi più famosi e conosciuti. Non sempre le scarpe più adatte saranno quelle della multinazionale di turno: magari un marchio meno noto ma comunque di qualità può corrispondere maggiormente alle proprie esigenze. In ultimo, ma non meno importante, è il materiale. Sì, perché oltre alla tipologia di suole, anche il materiale con cui le scarpe da calcio sono costruite è da tenere in considerazione. Ad esempio, gli scarpini in fibra di carbonio sono più leggeri e resistenti di quelli in TPU, ma impiegano anche maggior tempo prima di diventare completamente flessibili.