Il Comune cerca un istruttore amministrativo contabile

Opportunità di lavoro in Valceresio. Il Comune di Besano ha indetto un concorso per un istruttore amministrativo – contabile.

La risorsa sarà inserita a tempo parziale e determinato in categoria C, posizione economica C1, presso il settore finanziario, con part-time da 18 ore settimanali, a tempo determinato per 1 anno rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori 2 anni.

La data di scadenza del bando è fissata per il giorno 23 Luglio 2018.

QUI potete leggere e scaricare il bando.

Sul sito del Comune, sezione concorsi tutte le informzioni e la domanda da compilare