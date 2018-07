In comune la raccolta firme per introdurre educazione alla cittadinanza nelle scuole

Dal prossimo 20 luglio presso il Comune di San Vittore Olona sarà possibile sottoscrivere la proposta di legge di iniziativa popolare relativa all’introduzione dell’educazione alla cittadinanza come materia autonoma con voto nelle scuole di ogni ordine e grado. Il testo della proposta è stato depositato in cassazione da una delegazione di sindaci dell’ANCI (associazione nazionale dei comuni italiani) lo scorso 14 giugno ed è visionabile sul sito www.anci.it

Per essere presentata in parlamento servono ora 50mila firme. I cittadini che volessero sostenere l’iniziativa possono presentarsi presso agli sportelli dell’anagrafe ogni giorno da lunedì a sabato dalle 9 alle 12 ed il giovedì anche il pomeriggio dalle 16 alle 18. “Siamo fortemente orgogliosi – ha dichiarato il sindaco di San Vittore Marilena Vercesi – di attivarci per questa raccolta firme perché sono 7 anni che ci adoperiamo su questo fronte col progetto di educazione alla legalità. L’iniziativa era nata proprio per sopperire al venir meno nelle scuole italiane dell’educazione civica come materia curriculare. Se, come caldamente auspichiamo, passerà la legge questa materia rientrerà in tutte le scuole di ogni ordine e grado e ciò ci farà molto piacere. Questo tra l’altro ci permetterà di ridestinare le risorse fin qui utilizzate per altri progetti educativi. Mi auguro – chiosa la prima cittadina – che i genitori dimostrino sensibilità su questo tema e si attivino per venire a firmare”.