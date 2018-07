Il Comune in tasca: si sperimenta un’applicazione per smartphone

E’ partita la sperimentazione di una nuova applicazione che tra qualche settimana tutti i cittadini di Venegono Inferiore potranno scaricare sul proprio smartphone per avere a portata di mano tutte le informazioni utili e le news dal Comune: dagli orari degli uffici alle informazioni su adempimenti e scadenze, dal calendario della raccolta differenziata alle iniziative proposte da Comune e associazioni.

L’applicazione è in fase di sviluppo e sperimentazione e sarà scaricabile nella versione completa dal mese di settembre.

Sviluppata dall’Assessorato alla partecipazione in collaborazione con l’ufficio cultura, la nuova app potrà essere utilizzata dai cittadini anche per un contatto diretto con l’Amministrazione, ad esempio per segnalare guasti, disservizi e altre situazioni su cui si chiede un intervento.