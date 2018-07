Martedì 24 luglio alle ore 10 e 30 presso la sede di Cna Varese-Ticino Olona il presidente Luca Mambretti e il direttore Roberta Tajè presenteranno i dati relativi alle tasse che gravano sulle imprese varesine. (nella foto la presidenza di Cna)

«Il fisco pesa, eccome, e sempre di più sulle piccole imprese italiane: quest’anno siamo al 61,4%, con profonde differenze nella tassazione locale, tanto da far parlare di “pressioni” e non di una sola “pressione fiscale”: è questa la sintesi che fotografa la complessa realtà italiana» scrivono in una nota stampa i vertici di Cna Varese-Ticino Olona.

I dati di dettaglio, quelli sul peso del fisco sulle piccole imprese nei diversi territori del Belpaese, contenuti nell’Osservatorio “Comune che vai, fisco che trovi”, elaborato da Cna nazionale e giunto alla quinta edizione. Nel rapporto si analizza il peso del fisco sul reddito delle piccole imprese in 137 comuni italiani e si arriva a calcolare, oltre al Total Tax Rate, anche il giorno della liberazione dalle tasse, ovvero il Tax free day: i risultati sono di particolare interesse, in Italia come in provincia di Varese.