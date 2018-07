Concerto Concato: come muoversi. Previsto un massimo di 5.000 persone

Arriva il concerto di fabio Concato, in programma per il prossimo 14 luglio ed ecco quali sono le indicazioni su come muoversi in città

Il transito ai veicoli è vietato dalla Rotonda del Marinaio a Piazza Garibaldi dalle 20,00 alle 24,00 del 14 luglio 2018.

All’interno del parcheggio lungolago – porto lido e porto nuovo – (il parcheggio sarà a pagamento) sarà realizzata una corsia di marcia per il transito di eventuali mezzi di soccorso che necessariamente dovrà essere lasciata libera da ogni impedimento. il primo tratto di strada di via Verdi e via Del Carmine (per primo tratto di strada si intende il tratto di strada che da viale Dante conduce all’intersezione con via Paganini) sarà vietata la sosta ed il transito dei veicoli per consentire il deflusso delle persone in condizioni di sicurezza dalle ore 17,00 alle ore 24,00.

Conseguentemente alla emissione dell’ordinanza della Questura in ordine alla sicurezza dello svolgimento della manifestazione, potrà rendersi necessario il controllo delle borse/zaini alle persone che vorranno accedere all’area della manifestazione per la verifica della presenza di oggetti contundenti così come potrà rendersi necessario il conteggio delle persone che accedono all’area della manifestazione per un massimo previsto di 5.000.