Concerto di Ermal Meta, super offerta per gli studenti dell’Insubria

Compri un biglietto e l’altro te lo regalano. Un’offerta destinata agli Studenti dell’Università dell’Insubria, in occasione del ventennale dell’Università e voluta da Coopuf Iniziative Culturali e il Comune di Varese.

Per ricevere il biglietto omaggio basterà recarsi alla cassa dell’Ippodromo con i tesserini universitari e acquistare il biglietto (€ 30,00). Automaticamente riceveranno anche il biglietto omaggio. Comunichiamo che non sarà presente il pagamento tramite pos quindi il pagamento dovrà avvenire esclusivamente in contanti.