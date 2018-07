Condannato a 20 mesi per furto ma girava libero, arrestato 30enne

Un arresto , una denuncia e diverse segnalazioni per uso di stupefacenti da parte dei Carabinieri di Cassano Magnago e del Nucleo operativo e radiomobile, nell’ambito di uno specifico servizio finalizzato al controllo di locali pubblici serali e notturni, in particolare del cassanese e dei comuni limitrofi.

Un cittadino marocchino, trentenne, residente a Cavaria con Premezzo, è stato arrestato all’interno di un locale perchè doveva scontare un anno e otto mesi ai domiciliari per furto in abitazione.

Hanno denunciato per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale un 34enne di Oggiona con Santo Stefano in seguito ad un controllo in una pizzeria del paese in quanto, alla richiesta dei militari operanti di fornire proprie generalità, ha minacciato e oltraggiato i militari.

A Cavaria con Premezzo, infine, alcuni giovani tra i 16 e i 20 anni sono stati pizzicati in alcuni aree pubbliche (su segnalazione di diversi cittadini residenti della zona) a fare uso di stupefacenti quali hashish e marijuana. Si tratta di 6 giovani, 3 di Cassano, uno di Gorla Minore, uno di Cardano ed uno di Cavaria.