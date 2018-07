Condannato a 3 anni girava libero, pizzicato dai carabinieri in un locale notturno

Nell’ambito di una serie di servizi coordinati disposti dal comando provinciale Carabinieri di Varese, nel contesto del territorio della compagnia di Busto Arsizio è stato svolto un particolare servizio rivolto al controllo di esercizi pubblici e locali notturni.



Il medesimo servizio è stato svolto con l’ausilio delle unità cinofile antidroga del nucleo cinofili di Casatenovo (Lc) e del personale Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro.

Un 45enne operaio, pregiudicato, è stato arrestato perchè doveva espiare una pena di 3 anni ai domiciliari per droga. Sono stati denunciati a piede libero un 45enne per possesso ingiustificato di arnesi da scasso, un 35enne per guida in stato di ebbrezza alcolicae un imprenditore 48enne per guida senza patente in quanto revocata. Quattro giovani sono stati segnalati come assuntori e in totale sono stati sequestrati 20 grammi di stupefacenti. Nel corso del servizio venivano complessivamente identificati nr. 56 soggetti, di cui 15 stranieri, e controllate 35 autovetture