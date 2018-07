Conosciamoci meglio: i docenti Liuc incontrano le future matricole

A tu per tu con i docenti della LIUC, per scoprire l’offerta formativa 2018/19: torna “Conosciamoci meglio”, l’iniziativa dell’Università Cattaneo che, fino al 20 luglio 2018, consente agli studenti di prenotare colloqui individuali con i docenti per capire cosa significa realmente studiare Economia Aziendale e Ingegneria Gestionale e acquisire tutte le informazioni utili alla scelta di piani di studio, insegnamenti e percorsi.

Un’occasione importante che consente un orientamento personalizzato, studente per studente, così da permettere una scelta molto più consapevole del percorso di studio universitario da intraprendere. Per fissare un appuntamento, è necessario contattare il Servizio Orientamento: 0331.572.300, orientamento@liuc.it

Tra i punti di forza della LIUC ricordiamo l’internazionalizzazione con 128 accordi, di cui 90 in 25 Paesi Europei e 38 in 16 Paesi Extraeuropei e il 44% degli studenti LIUC che ha svolto un periodo di studio all’estero (fonte Almalaurea), contro una media complessiva del 12,8% degli altri atenei facenti parte del Consorzio Almalaurea.

Inoltre il contatto con 6.500 aziende coordinato dal Career Service che favorisce concretamente l’incontro tra domanda e offerta di lavoro a fronte, oltretutto, di una personalizzazione del servizio ad ogni studente. Positivo è, infatti, il tempo di attesa di circa 3 mesi nella ricerca di un’occupazione dopo il conseguimento del titolo.

A luglio è, inoltre, prevista una nuova sessione del test di ammissione che si terrà giovedì 19 luglio alle ore 12.00 alla LIUC (in piazza Soldini, 5 a Castellanza). Il test è obbligatorio per gli studenti con voto di maturità inferiore a 80/100, mentre per tutti gli altri l’ammissione è diretta.

La prova di ammissione è unica per Economia Aziendale e Ingegneria Gestionale ed è volta a valutare capacità di logica e comprensione del testo, oltre a conoscenze di alcuni elementi della matematica di base, di cultura generale e di attualità. Per informazioni: www.liuc.it/test. Da sottolineare l’iniziativa della LIUC “Premiamo il merito” per la quale chi ha conseguito un voto di maturità compreso tra 94 e 96/100 ha diritto a uno sconto del 25% sulla tassa di iscrizione, riduzione che sale al 50% per chi vanta un voto da 97 a 100/100.