Consel diventa “maggiorenne”

Doveva essere una festa “in casa”, un aperitivo tra dipendenti, quello che festeggiava il diciottesimo anno di Consel, la società di comunicazione ed eventi varesina più glamour. Ma proprio la loro festa di compleanno, non poteva che finire in una grande evento in un luogo meraviglioso, come la location Camponovo al Sacro Monte.

Tra cocktail di Spitz e uno straordinario buffet di Venanzio, allietati da un DJ Set e ammirando i nuvoloni che hanno fatto da strepitosa cornice naturale al tutto, la serata per la famiglia Vitella, i clienti e gli amici è stata come tutte quelle che Consel ha saputo organizzare nel tempo: strepitosa. Le immagini, nell’ampia galleria fotografica, parlano da sole…