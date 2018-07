In Consiglio Comunale i conti del comune (con il “giallo” delle bollette Eni)

Consiglio comunale di metà estate per la Giunta di Marnate. E non sarà l’ultimo, annuncia il Sindaco Marco Scazzosi: «Come oggi, ci ritroveremo in data 6 agosto per scadenze normative». Tutti i punti discussi sono stati esclusivamente tecnici, e, appunto, dettati da esigenze tempistiche.

Compito del sindaco è stato presentare il documento unico di programmazione 2019/2021, confermando i servizi già coperti e sviscerando l’elenco delle spese da realizzare nel prossimo triennio, che ha trovato il beneplacito della Giunta, nonostante l’opposizione della lista Insieme per Marnate. Approvato anche l’assestamento generale di bilancio di previsione 2018/2020: si constata una situazione di equilibrio e l’assenza di debiti fuori bilancio.

La somma che fa discutere sono però i 200mila euro accantonati nel fondo di passività potenziale, soldi messi da parte per far fronte ad un’eventuale presa di posizione di Eni, che dal 2012 recapita bollette elettriche spropositate all’amministrazione, puntualmente respinte da quest’ultima. Delle circostanze nebbiose, che come ricorda il consigliere Spirito non affliggono solo Marnate, ma anche altri comuni della provincia. L’esponente pentastellato chiede delucidazioni alla maggioranza: «perché il fondo non è stato costituito prima? Sono state intraprese azioni concrete per sciogliere la matassa?». La risposta è che neanche Eni sembra riuscire a vederci chiaro e pertanto non ha pretese formali sulle bollette incriminate, «il fondo è solo una precauzione».

Dopodiché si è approvato per la prima volta in Consiglio Comunale il budget 2018/2020 e il contratto di servizio dell’Azienda Speciale Medio Olona, società strumentale per le amministrazioni di 7 comuni della zona, impegnata a garantire determinati servizi alla persona, in particolare a minori e anziani. La riunione si chiude con l’informativa dei prelievi dal fondo di riserva e l’approvazione dei verbali precedenti. Come già ricordato il primo cittadino marnatese ha convocato il consiglio in data 6 agosto per discutere dell’approvazione del Piano Regolatore.