Consiglio comunale: la prima volta di Lorenzo Macchi

Lorenzo Macchi si è seduto per la prima volta in consiglio comunale di Varese nella seduta del 17 luglio 2018.

Macchi, varesino di Bosto, classe 1973, è subentrato al posto di Fabrizio Mirabelli, decaduto per incompatibilità di carica quando è stato nominato presidente di ASCM Agam Ambiente.

La convalida della sua carica è stato il primo punto all’ordine del giorno del consiglio comunale di Luglio: convalida avvenuta a maggioranza, con 23 voti favorevoli e due voti contrari, quelli dei consiglieri della Lega presenti, Carlo Piatti e Fabio Binelli.

Salutato personalmente anche dal sindaco Galimberti, che ha abbandonato per un attimo la sua posizione nel tavolo della giunta per salutare il nuovo consigliere, Macchi ha commentato la sua nomina così: «Il mio primo pensiero è per Fabrizio Mirabelli, che ha svolto per molti anni questo ruolo e sarà per me di esempio. E “Fare” è l’unico obiettivo che mi propongo, sedendo in questo posto di responsabilità, seguendo il mandato degli elettori»