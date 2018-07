Nuovo consiglio per l’Atletica Malnate

Lo scorso 15 giugno l’assemblea straordinaria dei soci dell’Atletica Malnate ha eletto il nuovo consiglio direttivo per sostituire il consiglio uscente giunto alla fine del mandato quadriennale.

Il nuovo organo sociale è composto da Raffaella Gandini, Davide Bisulca, Paolo Fantoni, Stefano Frascoli (già membro del consiglio uscente), Antonino Grammatico, dal vice presidente Andrea Trento e dal presidente Alessandro Arrighi.

«Al vecchio consiglio – il commento del nuovo vertice – va tutta la gratitudine per il grandissimo lavoro svolto in questi anni. Ancora di più, un grazie sentito e carico di riconoscenza va al presidente storico Valerio Romanò, che passa il testimone dopo aver guidato l’associazione per 18 anni consecutivi e dopo aver dato un apporto determinante per portare la società a essere la bella realtà che è oggi».

«Il nuovo consiglio – proseguono – ha il difficile compito di continuare ad assicurare la medesima guida, sicura ed entusiasta, garantita da Valerio in tutti questi anni, ma anche la grande fortuna di poter contare su una base solida, costruita con grande sapienza e dedizione».

Atletica Malnate è un’associazione sportiva dilettantistica affiliata alla Federazione Italiana di Atletica Leggera. La sede di allenamento ufficiale è il campo sportivo comunale di via Gasparotto. Attualmente la compagine conta circa 160 atleti, distribuiti in tutte le categorie, dagli Esordienti (dai 6 anni) ai Master.

Il vero punto di forza di Atletica Malnate è il gruppo di 8 allenatori di altissimo valore tecnico, interpreti del patto educativo che la società stringe con le famiglie dei propri bambini e che vede la prestazione agonistica secondaria rispetto alla crescita umana e psicofisica dei bambini stessi, e dell’alleanza stretta con i ragazzi più grandi che mira a costruire, attraverso una attività sportiva molto impegnativa, uomini e donne veri prima ancora che atleti di valore.

«Come ogni stagione – continua il nuovo consiglio –, anche quella attuale è stata finora piena di risultati entusiasmanti per i ragazzi e per la società. Solo per citarne qualcuno, tra i nostri iscritti contiamo: nella categoria Cadetti il campione italiano per il secondo anno consecutivo di corsa in montagna e tre atleti in possesso del minimo di partecipazione ai campionati italiani di categoria; nella categoria Juniores 2 vice campioni italiani a squadre di cross, i campioni regionali dei 1500 metri e di salto in alto e il vice campione regionale sui 3000 siepi, con la maglia del CUS Insubria; nel settore assoluto 3 vincitrici della finale Bronzo dei Campionati di società, con la maglia della Nuova Atletica Varese, oltre a tantissime prestazioni individuali di alto livello tecnico in ogni categoria».

«Appartiene inoltre a Atletica Malnate il pluricampione italiano, europeo e mondiale di marcia nelle categorie Master: Vincenzo Menafro. Vincenzo parteciperà ai prossimi campionati mondiali, che si terranno in settembre a Malaga, gareggiando nella categoria M80 e con buone probabilità di aggiungere altre vittorie al suo nutritissimo palmares».