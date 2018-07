I contributi a sostegno dello sport: strumenti e opportunità

Una serata dedicata interamente alle opportunità e agli strumenti disponibili per sostenere lo Sport e i suoi mille aspetti: l’appuntamento con il convegno “I contributi a sostegno dello sport” è in per questa sera, giovedì 5 luglio, alle 20.45 nel cortile del Palazzo Comunale (entrata Piazza Mazzini) o, in caso di maltempo, nella adiacente sala consiliare.

Durante la serata verrà illustrato il portale www.contributixte.eu, piattaforma dedicata alla

comunicazione di tutti i Bandi Pubblici Regionali, Nazionali ed Europei divisi per area e per settore

di interesse.

Questa iniziativa, organizzata dal Comune di Sesto Calende, è parte del programma dedicato al titolo Comune Europeo dello Sport 2019, ottenuto dalla Città ospite. Dopo l’introduzione di

Marco Colombo, Consigliere Regionale e Vicepresidente della Commissione Bilancio, la serata vedrà

la presenza di illustri ospiti:

– Roberto Pella: Deputato, Sindaco di Valdengo (BI), Vicepresidente Vicario ANCI,

sottoscrittore insieme al Presidente del Credito Sportivo del Bando “Missione Comune 2018” che

prenderà il via proprio il 5 luglio.

– Antonio Rossi: Sottosegretario ai Grandi Eventi Sportivi, sostenitore dell’accordo di

Programma tra Regione Lombardia e Città di Sesto Calende per la realizzazione della nuova sede del

Circolo Sestese Canoa Kayak.

– Fabiano Gerevini: Governatore Panathlon Lombardia e Responsabile Regionale ACES.

Porterà un saluto Andrea Crivelli: Consigliere della Provincia di Novara e Presidente del

Consiglio comunale di Trecate (NO).

“Siamo convinti – spiegano i promotori della serata – che l’organizzazione territoriale di iniziative dedicate alla divulgazione delle opportunità che possano sostenere ambiti importati come lo sport, sia un dovere di tutti gli Amministratori Pubblici”.

La locandina con il programma e i relatori