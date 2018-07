Controlli straordinari dei carabinieri durante il weekend

Spaccio e abuso di droga e alcol da parte dei più giovani sono fenomeni sotto stretto controllo da parte delle forze dell’ordine, soprattutto nei weekend.

Nell’ultimo fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Arona sono intervenuti con dei controlli straordinari al fine di arginare il problema.

Nella serata di venerdì due cittadini del Bangladesh sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Verbania per aver venduto alcolici ad alcuni ragazzini di età inferiore ai 16 anni.

Tra venerdì e sabato sera due conducenti sono stati fermati per aver assunto sostanze stupefacenti, mentre un terzo è stato sanzionato per essersi messo alla guida in stato di ebbrezza. Per tutti e tre è scattato il ritiro immediato della patente.

Sono stati inoltre segnalati alla Prefettura cinque giovani del luogo di età compresa tra i 19 e i 30 anni perché in possesso di una modica quantità di sostanze illegali, tra cui: cocaina, marjuana e hashish.