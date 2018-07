Controlli straordinari, novanta soggetti identificati

Nella serata di ieri, i carabinieri della Compagnia di Saronno, con l’impiego delle pattuglie delle Stazioni della circoscrizione, hanno eseguito un controllo straordinario del territorio.

Il servizio, che ha visto l’impiego sinergico e contestuale di otto pattuglie dislocate anche sul limitrofo Comune di Caronno Pertusella, è stato finalizzato alla prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio, non trascurando il controllo di auto e soggetti sospetti.

Numerose le ispezioni veicolari durante i posti di controllo lungo le principali arterie che portano verso la città. Tra i 90 soggetti identificati, quattro sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria.

Nel particolare due, un italiano e un marocchino rispettivamente di 41 e 37 anni, l’uno residente nella Provincia di Milano e l’altro in Saronno, sono stati denunciati per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere ai sensi dell’art. 4 della legge 110 del 1975. Il primo era in possesso ingiustificato di un coltello di grosse dimensioni, la cui sola lama è risultata lunga 20 cm, il secondo invece aveva con sé un machete. Entrambe le armi sono state sequestrate.

Un’altra persona, alla guida della propria autovettura, è stato sorpreso in possesso di due dosi di cocaina, per cui è stato segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Varese. Lo stesso, albanese di 26 anni, residente a Cerro Maggiore e controllato nella periferia tra Caronno Pertusella e Saronno, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sull’uso di sostanze stupefacenti mentre era alla guida, per cui è stato anche deferito ai sensi dell’art. 187 comma 8 del Codice della Strada.

Infine, sempre nella rete dei controlli è incappato un 23enne di Caronno Pertusella, già noto alle forze dell’ordine, che nascondeva all’interno del borsello un pezzo di hashish del peso di 45 grammi. Il giovane è stato denunciato alla Procura di Busto Arsizio per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.