La riqualificazione del lago di Varese al Pirellone, Monti chiede le risorse al bilancio regionale

Si è tenuto oggi al Pirellone il convegno dal titolo “Dall’acqua al paesaggio: la riqualificazione del Lago di Varese quale leva per valorizzare il territorio”.

Un incontro pubblico è stato organizzato dal Presidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia, Emanuele Monti (Lega) e dal Presidente della Commissione Ambiente Riccardo Pase (Lega). Nel corso del dibattito sono intervenuti: l’Assessore regionale al Territorio Pietro Foroni, il Presidente dell’Associazione comuni rivieraschi Cristina Galimberti, la fondatrice ed ex Presidente dell’Associazione comuni rivieraschi Eleonora Paolelli e il Presidente del Parco regionale Campo dei Fiori Giuseppe Barra.

“Questo incontro – spiega Emanuele Monti, Presidente della Commissione Sanità – è stato un utilissimo appuntamento che ci ha consentito di fare il punto su un tema importantissimo per il territorio, come la riqualificazione del nostro lago di Varese. Nel corso del tempo si sono spese tante energie, anche nella passata legislatura, per riportare al centro la questione, un tema da molti anni discusso e dibattuto. Personalmente ritengo che sia giunto il momento di un’accelerazione, con una Regione Lombardia che sia nelle condizioni di fare la sua parte, ponendosi nel ruolo di cabina di regia per un progetto di ampio respiro, capace di ridare dignità a questo lago”.

“È arrivato il momento di fare un ulteriore passo in avanti – ha concluso Monti – e per questo motivo ho voluto presentare un Ordine del Giorno specifico al Bilancio regionale. Il documento arriverà alla valutazione dell’Aula nelle sedute del Consiglio della prossima settimana e, se approvato come auspichiamo, impegnerà la Giunta a reperire le necessarie risorse per un Accordo di programma funzionale al recupero e alla valorizzazione del lago di Varese, con particolare attenzione al miglioramento della qualità delle acque”.

Un approccio plurimo che la Regione ha già avviato e ha intenzione di rafforzare attraverso azioni specifiche, che interesseranno non solo il sistema delle acque, mediante il contrasto agli scarichi a lago e l’adeguamento degli impianti di fognatura, ma anche l’ambiente lacustre nel suo complesso, favorendo e stimolando le azioni di messa a sistema delle aree protette, come previsto dalla nostra Legge Regionale e dal progetto Life TIB (Trans Insubria Bionet).

In chiusura del convegno è intervenuto l’Assessore regionale al Territorio e alla Protezione Civile Pietro Foroni. L’Assessorato al Territorio offre la massima disponibilità a fare da cabina di regia per portare a compimento questo importante progetto, attraverso una collaborazione che sia realmente partecipata e che coinvolga le realtà locali. Credo che ci siano le premesse perché nei prossimi anni si possano ottenere ottimi e rilevanti risultati. Un lago sano e pulito – conclude Pietro Foroni – può essere uno straordinario volano turistico, ma costituisce anche un lascito importante per le future generazioni.”