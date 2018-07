Concorso artistico “Crea la locandina”

Percorsi Per Crescere indice il primo concorso dedicato alla Mostra Mercato del Libro, un appuntamento che da anni anima le aule della scuola Montessori di Varesee che dal prossimo autunno si arricchirà con il suo primo concorso artistico dedicato.

Come dovrebbe essere per te la locandina del nostro evento? Hai già un’idea? Hai tempo fino al 7 settembre per disegnarla e inviarcela. Come? Leggi la nostra guida qui sotto:

Cos’è la Mostra Mercato del Libro? La mostra mercato del libro si tiene ogni anno nel mese di ottobre all’interno della scuola Montessori di Varese in via Maggiora 10. L’evento oltre ad essere realizzato in concomitanza con l’evento nazionale “Io leggo perché” è organizzato interamente da genitori volontari e ha lo scopo di creare e raccogliere un piccolo fondo che verrà dedicato al mantenimento della biblioteca scolastica e ai laboratori educativi realizzati durante l’anno.

Perché abbiamo fatto questa scelta? Il comitato genitori e il personale docente ha riflettuto a lungo sulla modalità per far emergere un piccolo evento che per noi, essendo scuola autonoma, è di vitale importanza. La scelta della realizzazione del disegno che sarà il simbolo della locandina 2018 vuole essere un’occasione per mettere in luce quell’autonomia e nello stesso tempo quella creatività che è parte integrante della nostra scuola. Per partecipare al concorso verrà richiesta una piccola quota di partecipazione che verrà donata interamente al comitato genitori e servirà per supportare e finanziare la biblioteca scolastica e i progetti educativi.

Il tema? Per l’edizione 2018 il comitato genitori ha proposto il grande tema della fantasia. Fantasia come essenza dei libri per bambini ma anche per adulti come l’amato Harry Potter o più semplicemente il GGG. La parola fantasia raggruppa in sé un mondo fatto di immagini personali, di ambienti e luoghi impensabili ma ancor di più da colori e tratti unici. Ogni persona ha un proprio mondo interiore che varia da cultura a cultura, da vissuti differenti e ancor di più da immagini e sensazioni personali.

Modalità di partecipazione

chi: sono accettati partecipanti dagli 0 ai 100 e oltre anni di qualsiasi nazionalità e residenti in ogni parte del mondo.

tecniche e supporti: viene accettata qualsiasi tecnica e qualsiasi tipo di supporto.

dimensione: 21 cm x 21 cm

Modalità di accettazione e presentazione

Ogni partecipante dovrà versare la quota partecipativa di 15 euro o tramite bonifico bancario o direttamente in segreteria.

L’elaborato dovrà essere inviato in formato jpg via posta elettronica entro e non oltre il 7 settembre 2018; consegnato o inviato via posta se si desidera esporre, anche in caso di mancata vincita, il proprio elaborato durante la mostra mercato del libro.

Premiazione

Il vincitore del concorso avrà la possibilità di vedere pubblicato il suo elaborato sulla locandina della mostra mercato del libro 2018. La locandina verrà esposta in diversi luoghi di interesse pubblico all’interno della provincia di Varese. Inoltre avrà la possibilità di poter esporre alcune opere all’interno della mostra mercato del libro.

Comunicazione del vincitore

Il vincitore riceverà la comunicazione entro il 15 settembre 2018.

Contatti e informazioni utili

SCUOLA MONTESSORI DI PERCORSI PER CRESCERE, via Maggiora 10 a Calcinate del Pesce

Telefono 0332 310538

E-mail: scuola.va@percorsipercrescere.it

Banca di credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate

IBAN: IT 95 S 08404 10801 000000001195

CODICE BIC/SWIFT: ICRA IT RR B80