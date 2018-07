Coppa Italia di serie C, la Pro Patria sarà in girone col Gozzano. Sono stati sorteggiati oggi i Gironi di Coppa Italia Serie C 2018/2019.

Aurora Pro Patria 1919 è stata inserita nel raggruppamento “B” con Gozzano e un altro avversario da definire (verrà definito entro lunedì 30 luglio). Si attende anche la pubblicazione dei calendari.