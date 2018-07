Una corsa serale per solidarietà

L’ora migliore per correre d’estate è il tramonto. E difatti l’appuntamento per la gara podistica in programma per il prossimo 13 luglio è alle 19.30 a Cavona, fresca frazione di Cuveglio immersa nel verde che si prepara ad accogliere atleti e amanti dello sport all’aria aperta.

Un’altra bella occasione per passare una serata all’insegna di divertimento, sport e solidarietà.

Il ricavato andrà a favore dei Poliambulatori prevenzione oncologica di Cuveglio.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con atletica3v e Lilt Valcuvia.

Ricchi premi per i primi 5 arrivati: si tratta di una gara non competitiva di 4 chilometri per le strade del paese.