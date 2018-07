Corte dei conti, Fontana: “Positivo il giudizio di parifica”

“E’ un giudizio molto positivo quello espresso oggi dalla Corte dei Conti”. Lo ha sottolineato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando il giudizio di parifica sul rendiconto generale di Regione Lombardia per l’esercizio 2017, espresso stamattina dalla Corte dei Conti Lombardia, che di fatto promuove il bilancio regionale.

“Andremo avanti sulla strada già intrapresa. La Corte dei Conti, con la quale c’e’ una relazione assolutamente costruttiva – ha continuato Fontana – in cui entrambi gli Enti cercano di fare la loro parte per portare avanti le scelte migliori nell’interesse dei cittadini lombardi, ci ha fornito come sempre preziose indicazioni e suggerimenti che mi impegno sin da ora a rispettare”.