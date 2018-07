Cosa fare se si finisce a mollo con l’auto

Che cosa possiamo fare se veniamo sorpresi da un violento temporale e ci troviamo in auto intrappolati in un sottopasso allagato? Accade per fortuna raramente, ma quando succede le conseguenze possono essere anche molto gravi.

Anche se il livello dell’acqua è basso l’auto può danneggiarsi in maniera seria, ed è a quel punto che, spegnendosi, può impedirci di uscire dal sottopasso.

Sono molti i consigli degli esperti che si trovano on line, e tutti danno le medesime indicazioni, che possiamo riassumere così: non fatevi prendere dal panico, aiutate le persone che sono in auto con voi (sbloccando ad esempio le chiusure dell’auto e aiutando a slacciare le cinture di sicurezza), tenete d’occhio il livello dell’acqua perché potete agire in modi diversi.

Il suggerimento principale è non imboccare sottopassaggi in caso di forti piogge, anche se ci sembra che l’acqua non sia alta. Ingranate la retro e scegliete un altro percorso o fermatevi a bordo strada e mettete le quattro frecce.

Se la pozza è più profonda del previsto e la macchina comincia a “galleggiare” aprite la porta e fate entrare l’acqua: il suo peso riporta a terra le ruote.

Ed ecco i consigli di Al volante. it