Cos’è la Digital Transformation e perché è importante per le PMI

Sempre più persone in ogni settore hanno la sensazione che il lavoro sia cambiato, affidato ai computer e meno alla manualità – e perfino alla relazionalità – di una volta. La tecnologia ha cambiato le nostre vite di consumatori ma soprattutto di imprenditori. Di Digital Transformation si parla così tanto che spesso, come osserva il giornale britannico Guardian, ormai è un termine sovra utilizzato nel mondo delle imprese. Vediamo di che cosa si tratta nel concreto.

Che cos’è la Digital Transformation

La Digital Transformation è un cambiamento fondamentale nelle componenti funzionali di un’impresa, dal suo modello operativo fino alle sue infrastrutture, che ha luogo sotto forma di ristrutturazione globale intrapresa per evitare una crisi causata dal mancato sfruttamento delle tecnologie digitali. Si tratta dunque di una svolta nella vita di un’azienda.

Perché la Digital Transformation è importante per le PMI

Le imprese hanno bisogno di evitare il più possibile di arrivare a situazioni di crisi. Per questo motivo le grandi aziende si affidano a gruppi globali che le aiutano a guidare il cambiamento, oppure a web agency che favoriscono una buona reputazione e presenza sul mercato.

E le PMI? Per loro la Digital Transformation, per quanto temuta, è spesso l’unica soluzione. Molti piccoli imprenditori italiani hanno paura di non riuscire a trovare una soluzione che gli permetta di condurre in modo ottimale la loro azienda e quindi, di erogare beni e servizi o proporre nuove esperienze ai consumatori.

A chi si possono affidare quindi le piccole e medie imprese? Anche in questo caso troviamo il contributo delle web agency che vengono contattate per migliorare la consapevolezza del marchio. In Italia però, contano più che altro le strategie di connessione tra le aziende, promosse in alcuni casi dalla Camera di Commercio e dalle regioni. Molto usate sono le consulenze professionali, che esamineremo nei prossimi paragrafi.

Occorre far fronte ai mutamenti e alle sfide di questo millennio, in cui tra l’altro si è modificata molto la stessa composizione della domanda commerciale. Basti pensare alla generazione dei nativi digitali, che presto costituirà il 40% dei consumatori nel mondo. Essi utilizzano Internet per la quasi totalità delle loro transazioni e i piccoli produttori italiani (ma spesso grandi esportatori) non possono non tenerne conto.

Introdurre la digital transformation nella propria azienda significa apportare un cambiamento in grado di limitare gli errori nelle fasi di comunicazione e vendita.

A quali aziende affidarsi in Italia per attuare la Digital Transformation

Il grande tessuto produttivo italiano è costituito da piccole aziende talvolta diffidenti e confuse nell’approccio. Eppure si tratta spesso di vere e proprie eccellenze, che stanno conoscendo negli anni unatrasformazione digitale decisiva. Essaassume per lo più cinque forme: “automazione, informatizzazione, dematerializzazione, virtualizzazione, cloud computing e mobile”.

Ecco dunque spiegate le innumerevoli trasformazioni che tutti percepiamo nel lavoro, che sia il commercio, la realizzazione di siti Web, la produzione manifatturiera o agricola. Basti pensare allo spostamento dell’informazione dal cartaceo al digitale per rendersi conto dell’imponente traguardo raggiunto dalla Digital Transformation e che ha caratterizzato l’ultima decade. Il mondo analogico ormai appartiene al passato.

Per centrare gli obiettivi nel mondo di oggi bisogna avvalersi di servizi di consulenza aggiornatissimi e al contempo razionali e flessibili. Un servizio di consulenza affidabile e accurato può infatti dare vigore a molti brand italiani, aiutandoli a superare i limiti del nostro sistema produttivo per proiettarsi in Europa e nel mondo con una nuova immagine Web e soprattutto una nuova efficienza.

Speriamo che il nostro articolo sia stato di vostro gradimento e vi inviato a visitare il blog di Mirko Cuneo per capire al meglio cos’è la Digital Transformation.