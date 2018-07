Cosentino: “Per incentivare il turismo collaboriamo con le compagnie aeree”

Nella seduta di ieri della commissione attività produttive di Regione Lombardia sono state discusse le osservazioni al piano annuale della promozione turistica e dell’attrattività ed è stata approvata l’osservazione n.1 presentata dal Consigliere Regionale varesino Giacomo Cosentino.

“Il piano triennale per lo sviluppo del turismo e dell’attrattività della Regione Lombardia individua, tra gli obiettivi di medio termine, l’incremento dell’incoming e il favorire collaborazioni anche tramite partenariati pubblico-privato: in particolar modo le priorità strategiche per il 2018 vengono perseguite anche tramite il posizionamento e l’espansione turistica sui mercati esteri ed emergenti. Riguardo le collaborazioni istituzionali è prevista la collaborazione con alcuni enti, tra cui Sea” dichiara Giacomo Cosentino e continua “La mia osservazione al piano annuale – approvata durante la seduta di ieri della commissione attività produttive – è finalizzata a portare un contributo aggiuntivo e più specifico a quest’ultimo aspetto andando a individuare, tra le strade percorribili per raggiungere gli obiettivi strategici, quella di collaborazioni con le compagnie aeree presenti presso gli aeroporti Lombardi. Il contenuto delle suddette collaborazioni potrebbe vertere, principalmente, sui seguenti punti: Lo stop-over” modello Dubai, quindi agevolare i prezzi dei biglietti aerei per tratti in cui Milano funga da Hub di collegamento tra due località ed in cui la sosta nella città sia superiore a 24 ore, con il conseguente vantaggio turistico dovuto alla permanenza nelle nostre strutture agevolando il turismo locale e la sponsorizzazione turistica del territorio; la promozione tramite video a bordo degli aerei dei siti turistici lombardi di maggior rilievo”.