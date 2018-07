Cosentino “spunta l’erbaccia” della zona Montello

Nuovo sopralluogo del consigliere regionale della lista Fontana Giacomo Cosentino, già consigliere comunale di Varese, e dell’esponente dell’associazione Orizzonte Ideale di Varese (e consigliere di opposizione a Comerio) Mattia Cavallini: questa volta l’obiettivo è stata la zona Montello.

«Sulla facciata della Caserma Garibaldi è apparso un telone che annuncia la ripartenza di Varese, eppure l’amministrazione Galimberti non sembra curarsi di alcune delle zone più importanti della città – segnala Giacomo Cosentino – Purtroppo le segnalazioni arrivateci da diversi cittadini descrivono una situazione di quasi totale abbandono nel quartiere Montello, dalla stessa Via Montello a Via Guercino e Via Marzorati».

Il sopralluogo effettuato nei giorni scorsi ha evidenziato diverse problematiche al manto stradale ma anche «Una crescita incontrollata del verde, che arriva ad invadere la strada creando così possibili situazioni di pericolo ai passanti, siano pedoni, bambini, ciclisti e automobilisti – sottolinea Cavallini – A fronte delle varie segnalazioni dei cittadini, in via Montello c’è ancora molta incuria, la strada presenta problematiche sia strutturali che di manutenzione al verde».

«Via Montello è una delle vie più significative della città, ma non è la sola a presentarsi in questa situazione: le erbacce incolte possono diventare un problema importante per i bambini e i disabili – spiega Cosentino, che ha poi parlato della situazione in Via Guercino – Qui la vegetazione invade quasi completamente metà della carreggiata: se nello stesso punto passano un ciclista, costretto a transitare al centro della carreggiata, e due auto, il rischio di incidente diventa altissimo».