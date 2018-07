Cristian Malagnino ha raggiunto Capo Nord

Cristian Malagnino ha compiuto l’impresa e ha raggiunto Capo Nord in bicicletta. L’atleta “speciale” di Turbigo era partito il 6 maggio scorso alle 10 da via Commenda a Milano con la sua bicicletta per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sclerodermia, malattia di cui è affetto, raccogliere fondi da destinare al GILS (Gruppo italiano per la lotta alla sclerodermia) e spiegare al pubblico che cos’è la sclerodermia.

Malagnino, che ha una disabilità a una gamba, dorme in tenda e con la sua bicicletta bianca attraverserà 17 paesi e 11 capitali, per un totale di oltre 14.400 chilometri. Complimenti a Cristian e a chi lo ha sostenuto.