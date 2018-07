Quando il cuore “va in vacanza”: se ne parla a Radio Missione

Il medico che sarà intervistato da Luigi Rusconi a Radio Missione Francescana – Medicina venerdì 27 luglio alle ore 11.10 è il dottor Roberto Canziani, cardiologo libero professionista. Titolo della trasmissione: “Cuore e vacanza ”. Tema: Un cardiopatico come deve comportarsi quando va in vacanza? La trasmissione verrà trasmessa, in replica, domenica 29 luglio 2018 alle ore 16.00.